Минкульт РФ: "Рэп — это русское искусство!"

Министр культуры России Владимир Мединский уверен, что рэп-музыка может стать частью русской культуры. Цитирует слова чиновника Газета.ру со ссылкой на агенство Интерфакс.
"Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас", - подчеркивает министр.
Мединский признался, что рэп его давно раздражает, однако он стал терпимее относиться к этой музыке, пообщавшись с сыном.
"Когда я пытаюсь погрузиться в это дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, и почитаю, у меня начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что
рэп — это русское искусство",
— сказал министр, добавив, что поделился с сыном наблюдением о том, что
первым рэпером был Маяковский.
"Он теперь в классе всем пересказал, они читают Маяковского, согласились", — делится глава Минкульта.
Напомним, три года назад ученица 11 класса из Хабаровского края прочитала текст песни рэпера Oxxxymiron, выдав его за стихотворение Осипа Мандельштама. Занятно, что педагог не заметила подмену и поставила ученице пятерку.