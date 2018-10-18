Интересный факт, 16 октября считается и Днём рождения самой группы "Мумий Тролль", правда спустя 15 лет после появления на свет её лидера. Коллектив существует уже 35 лет.

"Удивительно, как образ Ильи Лагутенко и его группы "Мумий Тролль" приходится к месту во всех уголках нашей планеты. Россия, Америка, Япония, Европа и, даже, Австралия... "

Девушка уверена, что с творчеством артиста знакомы все. Лагутенко не только талантливый музыкант и композитор, он художник, в широком понимании этого слова. Продуманные образы на концертах и в клипах, гармоничный с ними лирический герой, перформансы и художественные находки.