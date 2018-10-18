16 октября отметил свой пятидесятилетний юбилей главный "инопланетный гость", а также "ответственный за романтику" - Илья Игоревич Лагутенко. Накануне выхода книги (фан-бука) "Вахтенный журнал", которая написана совместно с ценителями творчества группы, Русский TVNET пообщался с преданной поклонницей артиста Аленой Морозовой, которая сделала подборку его лучших композиций проведя опрос в соцсетях.
Интересный факт, 16 октября считается и Днём рождения самой группы "Мумий Тролль", правда спустя 15 лет после появления на свет её лидера. Коллектив существует уже 35 лет.
"Удивительно, как образ Ильи Лагутенко и его группы "Мумий Тролль" приходится к месту во всех уголках нашей планеты. Россия, Америка, Япония, Европа и, даже, Австралия... "
- отмечает Алена Морозова
Девушка уверена, что с творчеством артиста знакомы все. Лагутенко не только талантливый музыкант и композитор, он художник, в широком понимании этого слова. Продуманные образы на концертах и в клипах, гармоничный с ними лирический герой, перформансы и художественные находки.
"Он всегда чуть-чуть на шаг впереди современности."
- подчеркивает Алена.
"Пусть данный топ станет своеобразным ликбезом в музыкальный мир рокопопса, "
- прокомментировала подборку песен поклонница.
Итак:
1. Такие девчонки
2. Дельфины
3. Скорость
4. Без обмана
5. По любви
6. Обещания
7. Инопланетный гость
8. Музыкант
9. Хищник
10. НеЗвезда
11. Невеста
12. Девочкодруг
13. Карнавала. Нет.
14. Эхом гонга
15. Блудливые коты
"Это самая малая часть тех композиций, которые хочется ставить на повтор. У каждого поклонника десятки любимых произведений! "
- в заключении добавила девушка.