14 октября стало известно, что певица Ольга Бузова наконец-то выбрала себе жениха. Им стал бизнесмен-сыровар Денис Лебедев. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на близких молодого человека, телезвезда отказалась от этих отношений.
Отмечается, что съемки шоу завершились еще летом, и с тех пор любовных отношений между Бузовой и Лебедевым не было.
"Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет, не знаю",
— пояснила знакомая Лебедева.
Как сообщалось ранее, Денис подарил девушке кольцо с гравировкой внутри, которую зрителям не показали. Это кольцо Лебедев надел Бузовой на безымянный палец правой руки, однако заметил, что этот жест ее ни к чему не обязывает. Затем молодые люди поцеловались и пообещали друг другу, что это только начало их общей истории.
В свою очередь, сестра Ольги - Анна Бузова и ее PR-агент Антон Богославский в своих Instagram-акаунтах дали понять, что продолжения у этой истории не будет.
"Спасибо за опыт, я теперь знаю что такое дно. #днище пусть тебе все вернется бумерангом",
- написала Анна в сториз.
Одну из последних публикаций девушка сопроводила текстом:
"Порядочность и честность - слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей..."
Напомним, ранее в своих соцсетях Бузова и Лебедев поблагодарили телеканал ТНТ и поставили хэштег #nocomments.