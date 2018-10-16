Отмечается, что съемки шоу завершились еще летом, и с тех пор любовных отношений между Бузовой и Лебедевым не было.

"Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет, не знаю",

— пояснила знакомая Лебедева.

ФОТО: https://www.instagram.com/lebedevdenis.ru

Как сообщалось ранее, Денис подарил девушке кольцо с гравировкой внутри, которую зрителям не показали. Это кольцо Лебедев надел Бузовой на безымянный палец правой руки, однако заметил, что этот жест ее ни к чему не обязывает. Затем молодые люди поцеловались и пообещали друг другу, что это только начало их общей истории.

В свою очередь, сестра Ольги - Анна Бузова и ее PR-агент Антон Богославский в своих Instagram-акаунтах дали понять, что продолжения у этой истории не будет.

"Спасибо за опыт, я теперь знаю что такое дно. #днище пусть тебе все вернется бумерангом",

- написала Анна в сториз.

ФОТО: https://www.instagram.com/annabuzova

Одну из последних публикаций девушка сопроводила текстом:

"Порядочность и честность - слишком дорогие подарки. Не стоит их ждать от дешёвых людей..."

ФОТО: https://www.instagram.com/annabuzova