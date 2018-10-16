Вт, 16.10.2018
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Rolls-Royce вместе с Intel разрабатывают автономные корабли

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Rolls-Royce Dawn

ФОТО: SWNS/ScanPix

Компания Rolls-Royce объединилась с Intel для создания грузовых судов, который будут перемещаться автономно. Эти корабли смогут ходить по морям и перевозить грузы без экипажа на борту. Об этом пишет The Verge.

Для осуществления данной задачи суда будут оборудованы специальными ЛИДАРами, тепловизионными, радиолокационными- и HD-камерами. Навигация будет производиться с помощью искусственного интеллекта.

ИИ будет работать на базе процессора Intel Xeon Scalable. Решения он будет принимать, руководствуясь информацией, полученной благодаря датчикам.

Датчики будут собирать до 1 Тбайта данных в день. Храниться они будут на 3D NAND-накопителях Intel, действующих, как "черные ящики".

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