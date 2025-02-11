В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр. До сих пор эта услуга стоила 413,22 евро, а теперь будет стоить 991,73 евро.

Также увеличится стоимость услуги по очной регистрации электросамокатов с определением их индивидуальных технических характеристик - с 6,1 евро до 10,37 евро.

Аксенокс ранее объяснял, что весной прошлого года из-за этой услуги CSDD работала с довольно большими убытками, так как не ожидала такого большого количества электросамокатов - было зарегистрировано более 20 тысяч этих транспортных средств. "Большое количество этих электросамокатов не соответствовало законодательным параметрам, поэтому их приходилось проверять на месте", - сказал он.

Глава CSDD также уже подчеркивал, что дирекция финансирует свою деятельность только за счет доходов, получаемых от предоставления услуг. "Наши расходы связаны с различными затратами на услуги других поставщиков. Это не только коммунальные услуги, но и другие расходы. В год CSDD организует около 80 процедур закупок, которые необходимы для обеспечения работы дирекции", - сказал он.

В 2023 году оборот CSDD составил 60,023 млн евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2022 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8% - до 3,953 млн евро.

CSDD является государственным акционерным обществом, которое регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем долей капитала CSDD является Министерство сообщения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!