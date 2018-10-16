Вт, 16.10.2018
Я понимаю, что Olainfarm - лакомый кусок, и многие хотят его откусить. Но, боюсь, что пока этот кусок будут делить нынешними методами, его ценность значительно упадет. Салвис Лапиньш, представитель миноритарных акционеров Olainfarm

Танец робота стал хитом Сети

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ФОТО: Кадр из видео

Робот Spot Mini одного из самых известных производителей Boston Dynamics научился танцевать. Ролик с танцем похожего на собаку механизма появился на официальном канале компании на YouTube.

На ролике четвероногий робот ритмично переставляет конечности, вращает "тазом" и пытается воссоздать "лунную походку" Майкла Джексона.

Производители не уточняют механику процесса. Не известно двигается ли робот по загруженной программе или в режиме живого времени анализирует музыку.

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