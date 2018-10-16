Победительница "Фабрики звезд" уходит из шоу-бизнеса

Победительница российского проекта "Фабрика звезд-7" Анастасия Приходько, объявила об уходе со сцены, сообщает Газета.ру со ссылкой на страницу певицы в соцсетях.
Украинская певица (бывшая подопечная продюсера Константина Меладзе) представлявшая в 2009 году Россию на "Евровидении" с русско-украинской песней "Мамо" заявила, что она устала. Анастасия Приходько надеется на понимание своих поклонников и отчиталась за проделанную работу.
"Надеюсь Вы с уважением поймете меня. Те 5 лет которые я прожила в Украине мы очень много сделали. Презентовали альбом "Я свободна". Мы выпустили 10 видео, таких как "Половина пути","Зацелована", "Не трагедия", "Герои не умирают", "Дура Любовь" ... Потом с 2015 года я начала писать собственные песни и музыку, мы представили год назад в "Atlas" новую программу "Крылья" из одноименного альбома! И потом сняли 5 видео на собственные песни," - пишет исполнительница.
"Устала слушать, что я не формат. Тяжело заниматься музыкой, когда почти нет поддержки, когда заставляют быть похожей на всех! Я никогда не смогу быть модной,"
- эмоционально обратилась к поклонникам она на своей странице в Instagram.
Приходько попросила у всех прощения и объяснила, что она впевые за 11 лет желает выделить время для себя.
"Все что-то принесли в мою жизнь, я прощаю всех, и прошу прощения за то, что я хочу впервые за 11 лет побыть один на один с собой, уделить себе время!"
- объяснила свое решение певица.
Тем не менее у Приходько уже готов новый альбом "Крылья", который она представит в конце 2019 года.