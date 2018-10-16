Победительница "Фабрики звезд" уходит из шоу-бизнеса

Украинская певица (бывшая подопечная продюсера Константина Меладзе) представлявшая в 2009 году Россию на "Евровидении" с русско-украинской песней "Мамо" заявила, что она устала. Анастасия Приходько надеется на понимание своих поклонников и отчиталась за проделанную работу.

"Надеюсь Вы с уважением поймете меня. Те 5 лет которые я прожила в Украине мы очень много сделали. Презентовали альбом "Я свободна". Мы выпустили 10 видео, таких как "Половина пути","Зацелована", "Не трагедия", "Герои не умирают", "Дура Любовь" ... Потом с 2015 года я начала писать собственные песни и музыку, мы представили год назад в "Atlas" новую программу "Крылья" из одноименного альбома! И потом сняли 5 видео на собственные песни," - пишет исполнительница.

ФОТО: https://www.instagram.com/prykhodko_official

"Устала слушать, что я не формат. Тяжело заниматься музыкой, когда почти нет поддержки, когда заставляют быть похожей на всех! Я никогда не смогу быть модной,"

- эмоционально обратилась к поклонникам она на своей странице в Instagram.

Приходько попросила у всех прощения и объяснила, что она впевые за 11 лет желает выделить время для себя.

"Все что-то принесли в мою жизнь, я прощаю всех, и прошу прощения за то, что я хочу впервые за 11 лет побыть один на один с собой, уделить себе время!"

- объяснила свое решение певица.