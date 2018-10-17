У 73-летнего Петросяна новая "игрушка"

На фотографии стильно одетый Евгений Петросян стоит облокотившись на мотоцикл марки BMW.

"В такой прелестный день не грех и прокатиться с ветерком. Погнали! Кстати, не удивляйтесь, на своём 60-летнем юбилее я на мотоцикле выехал даже на сцену."

- подчеркивает артист.

Подписчики заметили, что артист пытается выглядеть молодо, а байк –лишь один из способов, которыми Петросян хочет привлечь молодую любовницу.