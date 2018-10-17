Ср, 17.10.2018
Мы обязательно заедем в деревню Бобровка в Сибири, где находятся 50 домов, обитатели которых говорят между собой по-латышски. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

У 73-летнего Петросяна новая "игрушка"

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Российский юморист Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко кардинально поменял свой образ.  Артист стал одеваться более молодежно: яркие носки, красочная одежда, стильные аксессуары. Оказывается, жизнь у Евгения Вагановича бьет ключом - теперь он приобрел себе новую "игрушку".

На фотографии стильно одетый Евгений Петросян стоит облокотившись на мотоцикл марки BMW.

"В такой прелестный день не грех и прокатиться с ветерком. Погнали! Кстати, не удивляйтесь, на своём 60-летнем юбилее я на мотоцикле выехал даже на сцену." 

- подчеркивает артист. 

Подписчики заметили, что артист пытается выглядеть молодо, а байк –лишь один из способов, которыми Петросян хочет привлечь молодую любовницу.

"Вот, что секс с молодой девчушкой творит,"  - написал один из пользователей. Остальные комментаторы бросились хвалить активность артиста, и пожелали ему и дальше наслаждаться жизнью.

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