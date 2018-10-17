Леди Гага выходит замуж

Исполнительница известная своими синглами "Just Dance", "Poker Face", "LoveGame" и "Paparazzi" опровергла слухи о романе с партнером по съемкам Брэдли Купером и объявила о помовке.

Отмечается, что во время речи на вечеринке "Женщины в Голливуде" 32-летняя артистка поблагодарила "своего жениха Кристиана". Позднее певица подтвердила, что помолвлена с 49-летним Карино.

11 октября в прокат вышел американский фильм "Звезда родилась" (A Star Is Born). В киноленте Леди Гага и Брэдли Купер предстали в главных ролях: девушка по имени Элли и утративший славу исполнитель кантри по имени Джексон Мэйн. Для Купера лента стала режиссерским дебютом. Актер также выступил автором сценария и продюсером.

В свою очередь, альбом с песнями к фильму возглавил знаменитый музыкальный чарт Billboard.