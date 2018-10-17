Леди Гага выходит замуж

Эпатажная американская певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за своего менеджера Кристиана Карино. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал People.
Исполнительница известная своими синглами "Just Dance", "Poker Face", "LoveGame" и "Paparazzi" опровергла слухи о романе с партнером по съемкам Брэдли Купером и объявила о помовке.
Отмечается, что во время речи на вечеринке "Женщины в Голливуде" 32-летняя артистка поблагодарила "своего жениха Кристиана". Позднее певица подтвердила, что помолвлена с 49-летним Карино.
11 октября в прокат вышел американский фильм "Звезда родилась" (A Star Is Born). В киноленте Леди Гага и Брэдли Купер предстали в главных ролях: девушка по имени Элли и утративший славу исполнитель кантри по имени Джексон Мэйн. Для Купера лента стала режиссерским дебютом. Актер также выступил автором сценария и продюсером.
В свою очередь, альбом с песнями к фильму возглавил знаменитый музыкальный чарт Billboard.