Певица Монеточка потеряла голос

У артистки были запланированы гастроли в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Оранизаторы концертов заявили, что Монеточка потеряла голос и пребывает в плохом физическом состоянии, потому что простудилась во время турне.

Как сообщает Лента.ру, в сентябре организаторы концерта Монеточки в московском клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия объявили, что певица отказалась выступать, при этом взяв гонорар за концерт. Артистка заявила, что денег не брала, а петь в клубе отказалась гораздо раньше из-за того, что организаторы не смогли выполнить поставленные ею условия.