Ср, 17.10.2018
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Певица Монеточка потеряла голос

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ФОТО: https://www.instagram.com/monetochkaliska

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), отменившая гастроли по России из-за потери голоса, была госпитализирована. Девушка в сториз опубликовала видео из больницы, на котором лежит под капельницей.

У артистки были запланированы гастроли в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Оранизаторы концертов заявили, что Монеточка потеряла голос и пребывает в плохом физическом состоянии, потому что простудилась во время турне.

На своей Instagram-странице (сториз) певица разместила короткое видео с капельницей, написав "тоска".

Как сообщает Лента.ру, в сентябре организаторы концерта Монеточки в московском клубе Gipsy за полчаса до начала мероприятия объявили, что певица отказалась выступать, при этом взяв гонорар за концерт. Артистка заявила, что денег не брала, а петь в клубе отказалась гораздо раньше из-за того, что организаторы не смогли выполнить поставленные ею условия.

ФОТО: https://www.instagram.com/monetochkaliska

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