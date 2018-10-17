Побитым Кокориным и Мамаевым чиновникам предложили договориться

«Реакция от потерпевших может последовать на всем протяжении как предварительного следствия, так и в суде. Дадим им в спокойной обстановке обдумать свое решение», — прокомментировал ситуацию защитник Мамаева Игорь Бушманов. Олег Попов, представляющий интересы Кокорина, в свою очередь отметил, что футболисты раскаиваются в произошедшем.

16 октября Мамаеву предъявили обвинение по статье о побоях. Оба футболиста содержатся в СИЗО. Спортсменов поместили под стражу до 8 декабря. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве.