Латвийская актриса Эвия Скулте готова стать невестой

"Думаю, что мы с Аймуром поженимся. Моя женская интуиция говорит, что совсем скоро он сделает мне предложение. Были моменты, когда я сомневалась, ответить ли "да". Причиной всему моё чувство свободы, а не второй человек. Это, конечно, отвественный шаг, потому что мы уже давно вместе - полтора года. Подошло время для решающего момента - либо ты идешь дальше, либо отступаешь", пояснила актриса.