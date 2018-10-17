Ср, 17.10.2018
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Латвийская актриса Эвия Скулте готова стать невестой

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ФОТО: Publicitātes foto

Актриса Латвийского Национального театра Эвия Скулте, в интервью изданию "Ieva" рассказала, что ожидает предложение руки и сердца от возлюбленного, эстонского предпринимателя Аймура Круша.

"Думаю, что мы с Аймуром поженимся. Моя женская интуиция говорит, что совсем скоро он сделает мне предложение. Были моменты, когда я сомневалась, ответить ли "да". Причиной всему моё чувство свободы, а не второй человек. Это, конечно, отвественный шаг, потому что мы уже давно вместе - полтора года. Подошло время для решающего момента -  либо ты идешь дальше, либо отступаешь", пояснила актриса.

В период с 2002 по 2012 года артистка была замужем за сценографом Кристапом Скулте. В браке у пары появились на свет двое детей, которые супруги воспитываю совместно. 

После развода, из-за частой смены партнеров, артистка регулярно упоминалась в "желтой" прессе.

На сцене в ближайшее время актриса появится в двух постановках: "Этот конец света" и "Плетеный монах". Последней телевизионной работой Эвии стал популярный латвийский сериал "Они врут лучше". 

Эвия Скулте

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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