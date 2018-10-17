BMW представила семиместный кроссовер X7

Автомобиль получил массивную радиаторную решетку и адаптивные светодиоидные фары головного света. В качестве дополнительной опции также доступна система BMW Laserlight, которая способна освещать дорогу на расстоянии 600 метров.

Базовая версия имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Также, за дополнительную плату, можно заказать 21- или 22-дюймовые.

BMW X7 ФОТО: BMW

Уже на старте продаж будут доступны версии Drive30d с 3.0-литровой дизельной "шестеркой", мощность которой составляет 265 л.с., xDrive40i с 3.0-литровым бензиновым мотором 340 л.с., xDrive50i с 4.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 462 л.с. и M50d с четырехнаддувной версией 3.0-литрового "дизеля" (400 л.с.).

BMW X7 ФОТО: BMW

В паре со всеми агрегаторами будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в модели предусмотрен лишь передний привод.