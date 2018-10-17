BMW представила семиместный кроссовер X7

Компания BMW представила свой новый семиместный кроссовер X7. Производиться новинка будет на заводе в Спартанберге. Старт продаж намечен на март будущего года. Об этом пишет AutoUA.
Автомобиль получил массивную радиаторную решетку и адаптивные светодиоидные фары головного света. В качестве дополнительной опции также доступна система BMW Laserlight, которая способна освещать дорогу на расстоянии 600 метров.
Базовая версия имеет 20-дюймовые легкосплавные колесные диски. Также, за дополнительную плату, можно заказать 21- или 22-дюймовые.
Уже на старте продаж будут доступны версии Drive30d с 3.0-литровой дизельной "шестеркой", мощность которой составляет 265 л.с., xDrive40i с 3.0-литровым бензиновым мотором 340 л.с., xDrive50i с 4.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 462 л.с. и M50d с четырехнаддувной версией 3.0-литрового "дизеля" (400 л.с.).
В паре со всеми агрегаторами будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также в модели предусмотрен лишь передний привод.