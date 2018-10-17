Ирина часто выкладывает фото своей дочери, которой она явно гордится. Алиса пошла по стопам матери и тоже поeт. Девушка училась во Франции и Швейцарии, а сейчас проживает в Лондоне и иногда приезжает в Россию.

"Какой у нее голос!Как она поет чувственно!", "Ирочка, Алиса — талантище и трудяга! Потрясающий альт. Умница!", "И голос и внешность абсолютно индивидуальны (не штамповка) хорошая у вас девочка",

- высказались подписчики Салтыковой.

Девушка планирует работать в стиле "поп-рок" и выпустить клип. Известно, что Алиса, поддерживает отношения с отцом - Виктором Салтыковым. Известно, что Ирина Салтыкова планирует заниматься раскруткой дочери без участия её отца.

ФОТО: https://www.instagram.com/victor_saltykov

Напомним, горячей блондинке из 90-х уже 52, но выглядит она свежо и элегантно.