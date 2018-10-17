Ср, 17.10.2018
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Дочь Ирины Салтыковой пошла по стопам родителей ВИДЕО

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Ирина Салтыкова с дочерью Алисой.

ФОТО: https://www.instagram.com/irinasaltykova_official

Дочь звезд 90-х Ирины и Виктора Салтыковых, 32-летняя Алиса тоже стала певицей. Ирина опубликовала видео с репетиции дочери, в котором девушка демонстрирует красивый и сильный голос. 

Ирина часто выкладывает фото своей дочери, которой она явно гордится. Алиса пошла по стопам матери и тоже поeт. Девушка училась во Франции и Швейцарии, а сейчас проживает в Лондоне и иногда приезжает в Россию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Какой у нее голос!Как она поет чувственно!", "Ирочка, Алиса — талантище и трудяга! Потрясающий альт. Умница!", "И голос и внешность абсолютно индивидуальны (не штамповка) хорошая у вас девочка", 

- высказались подписчики Салтыковой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка планирует работать в стиле "поп-рок" и выпустить клип. Известно, что Алиса, поддерживает отношения с отцом - Виктором Салтыковым. Известно, что Ирина Салтыкова планирует заниматься раскруткой дочери без участия её отца.

ФОТО: https://www.instagram.com/victor_saltykov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgot how much I love this song ❤️

Публикация от Salt (@aliassalt)

Напомним, горячей блондинке из 90-х уже 52, но выглядит она свежо и элегантно. 

ФОТО: https://www.instagram.com/irinasaltykova_official

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