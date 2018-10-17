Ярмольник после аварии попал на тысячи евро

Разбирательство было отложено из-за необходимости направить судебный запрос для уточнения диагностического оборудования, которое использовалось при ремонте Mercedes. Также за это время должен придти ответ на отправленный ранее запрос в ГИБДД для предоставления оригинала административного материала по ДТП.

"Заседание отложить на 12 ноября в 9:15",

- сказал судья Руслан Петручак.

По словам представителя ФСО, ремонт автомобиля стоит 1 млн 234 тыс.рублей (свыше 16 тыс.евро), страховка покрыла 400 тыс. руб.(прим. 5 тыс.200 тыс.евро),

сумму в размере 833 тыс.рублей (11 тыс.евро) просят взыскать с Ярмольника.

Напомним, Леонид Ярмольник два года назад стал виновником аварии: 64-летний артист попал в ДТП на Кутузовском проспекте, в котором пострадало четыре автомобиля. Среди них были машины Mercedes, принадлежащие Федеральной службе безопасности.

С момента аварии прошло почти два года, но спецслужба только сейчас решила подать в суд на Ярмольника и намерена взыскать с него 800 тысяч рублей (свыше 10,5 тысяч евро) на ремонт поврежденных автомобилей.