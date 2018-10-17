После продолжительной борьбы с раком в возрасте 30 лет умер музыкант Валтерс Фриденбергс, об этом сообщает Латвийское телевидение.
В 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта из Латвии Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии, но летом прошлого года болезнь снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине.
"Он был хорошо мне известен по ансамблю "Dzeguzīte". На протяжении всей работы с этим ансамблем..."Dzeguzīte" был такой популярный коллективчик, все там создавались, совершенно молоденькие, дети, какие они там получались... Тот же Кажа (Карлис Бумейстерс) был там, как и многие другие, который вышли из этого ансамбля",
- подчеркнул в интервью порталу Apollo маэстро Раймонд Паулс.
Паулс вспоминает:
"Это были замечательные времена совместных поездок на гастроли. Потом уже у каждого были свои концерты,”
"Знаю, что у него были проблемы со здоровьем, но здесь ему никто не мог помочь. Жаль очень. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким, и всей его семье, "
- с сожалением добавил маэстро.
Последняя публикация Валтерса в Instagram-аккаунте датирована 15 сентября. На фотографиях артист запечатлен вместе с остальными участниками группы "Tumsa".
"Давно не выступали вместе с "Tumsa". Спасибо open Liepāja. Это было чудесно! Спасибо Вам большое! Дочь еще долго будет вспоминать, потому что долгожданный концерт наконец-то состоялся и им можно было насладиться.",
- гласит надпись под фото
В разговоре с TVNET еще в апреле этого года музыкант признался: "Несмотря на то, что еще многое предстоит сделать в плане лечения, самочувствие относительно хорошее. Наконец я могу выйти из дома, а не только на диване сидеть".