"Он был хорошо мне известен по ансамблю "Dzeguzīte". На протяжении всей работы с этим ансамблем..."Dzeguzīte" был такой популярный коллективчик, все там создавались, совершенно молоденькие, дети, какие они там получались... Тот же Кажа (Карлис Бумейстерс) был там, как и многие другие, который вышли из этого ансамбля",