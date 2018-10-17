Писатель Эдуард Лимонов доставлен в больницу

Эдуард Лимонов написал, что испытывает сильное недомогание. Тем не менее, он поменял медицинское учреждение в которое был доставлен на другое.

"Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно",

- поясняет писатель.

Лимонов также уточнил, что он "сбежал из одной клиники в другую, где есть друзья".

Литератор отметил, что перед госпитализацией он успел написать книгу "Азбука" и закончить "Философию подвига".