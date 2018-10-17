Писатель Эдуард Лимонов доставлен в больницу

Российского литератора и публициста Эдуарда Лимонова госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на самого писателя.
Эдуард Лимонов написал, что испытывает сильное недомогание. Тем не менее, он поменял медицинское учреждение в которое был доставлен на другое.
"Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно",
- поясняет писатель.
Лимонов также уточнил, что он "сбежал из одной клиники в другую, где есть друзья".
Литератор отметил, что перед госпитализацией он успел написать книгу "Азбука" и закончить "Философию подвига".
Напомним, в конце августа в интервью журналисту Юрию Дудю Эдуард Лимонов поразмышлял о будущем России. Он отметил, что у президента Владимира Путина нет видимого преемника и предположил, что через 50 лет стране будет очень тяжело.