Ср, 17.10.2018
Когда нация малограмотная, ею очень легко управлять, подавлять бунты, запугивать... Вот это в России сейчас происходит: выдавливают из страны интеллигенцию, вынуждают уезжать за границу интеллектуалов. Георгий Месхишвили, театральный художник

Писатель Эдуард Лимонов доставлен в больницу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдуард Лимонов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российского литератора и публициста Эдуарда Лимонова госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на самого писателя.

Эдуард Лимонов написал, что испытывает сильное недомогание. Тем не менее, он поменял медицинское учреждение в которое был доставлен на другое. 

"Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно",

- поясняет писатель.

Лимонов также уточнил, что он "сбежал из одной клиники в другую, где есть друзья".

Литератор отметил, что перед госпитализацией он успел написать книгу "Азбука" и закончить "Философию подвига".

Напомним, в конце августа в интервью журналисту Юрию Дудю Эдуард Лимонов поразмышлял о будущем России. Он отметил, что у президента Владимира Путина нет видимого преемника и предположил, что через 50 лет стране будет очень тяжело.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ