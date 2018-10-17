Арагорн из "Властелина колец" снимет фильм о геях
17 октября 2018, 16:17
Актер Вигго Мортенсен, наиболее известный ролью Арагорна в фантастической трилогии "Властелин колец", попробует себя в качестве режиссера и сценариста. Сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Deadline,
Известно, что работа Мортенсена будет называться "Падение". Драма расскажет об отношениях стареющего отца со взрослым сыном-геем, который живет со своим возлюбленным и приемной дочерью.
Мортенсен сыграет роль сына, встречающего отца в своей семье, и станет сценаристом картины.
Дата премьеры "Падения" пока неизвестна.