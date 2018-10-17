Ср, 17.10.2018
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Арагорн из "Властелина колец" снимет фильм о геях

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Питер Фаррелли и Вигго Мортенсен

ФОТО: EPA/Scanpix

Актер Вигго Мортенсен, наиболее известный ролью Арагорна в фантастической трилогии "Властелин колец", попробует себя в качестве режиссера и сценариста. Сообщает Газета.ру со ссылкой на издание Deadline,

Известно, что работа Мортенсена будет называться "Падение". Драма расскажет об отношениях стареющего отца со взрослым сыном-геем, который живет со своим возлюбленным и приемной дочерью.

Мортенсен сыграет роль сына, встречающего отца в своей семье, и станет сценаристом картины.

Дата премьеры "Падения" пока неизвестна.

Скриншот из фильма "Дорога"

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