Ср, 17.10.2018
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Бутылку французского вина продали за полмиллиона долларов

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ФОТО: facebook.com/sothebys

В США на аукционе продали бутылку французского вина Romanée Conti 1945 года за 558 тысяч долларов. Об этом пишет Wine Spectator.

Аукцион прошел в Нью-Йорке 13 октября. В целом было продано две бутылки вина из погреба Robert Drouhin, однако вторая была продана за более скромную сумму - 496 тысяч долларов, передает Korrespondent.net.

Спустя несколько минут также прошли торги, на которых продали виски Macallan 1926 года. За бутылку покупатель отдал 843,2 тысячи долларов.

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