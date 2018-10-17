Бутылку французского вина продали за полмиллиона долларов
17 октября 2018, 16:47
В США на аукционе продали бутылку французского вина Romanée Conti 1945 года за 558 тысяч долларов. Об этом пишет Wine Spectator.
Аукцион прошел в Нью-Йорке 13 октября. В целом было продано две бутылки вина из погреба Robert Drouhin, однако вторая была продана за более скромную сумму - 496 тысяч долларов, передает Korrespondent.net.
Спустя несколько минут также прошли торги, на которых продали виски Macallan 1926 года. За бутылку покупатель отдал 843,2 тысячи долларов.