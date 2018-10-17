Ср, 17.10.2018
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Светлаков показал сына, которого скрывал год

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Сергей Светлаков с супругой Антониной

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Актер Сергей Светлаков сообщил своим подписчикам новость о рождении третьего ребенка. Супруга родила шоумену малыша год назад, но этот факт тщательно скрывался, сообщает Woman.ru со ссылкой на Instagram артиста. 

17 октября Сергей Светлаков опубликовал в соцсетях семейный снимок. 

"Найди на фото кого-то нового",

- гласит подпись под фотографией. 

ФОТО: https://www.instagram.com/ssvetlakov

Оказывается, в июле прошлого года у 34-летней жены Сергея Антонины Чеботаревой родился еще один мальчик, которого назвали Максимом. Все это время родители умело прятали малыша от общественности.

"Мы жили несколько месяцев в Таиланде, затем в Испании, потом в Юрмале и только недавно перебрались в Москву, где теперь осядем надолго",

- рассказал в интервью изданию "Антенна-Телесемь" шоумен.

ФОТО: https://www.instagram.com/ssvetlakov

Светлаков также признался, что его 5-летний сын Иван был очень рад прибавлению в семействе и теперь целые дни проводит рядом с младшим братом.

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