Светлаков показал сына, которого скрывал год

Актер Сергей Светлаков сообщил своим подписчикам новость о рождении третьего ребенка. Супруга родила шоумену малыша год назад, но этот факт тщательно скрывался, сообщает Woman.ru со ссылкой на Instagram артиста.
17 октября Сергей Светлаков опубликовал в соцсетях семейный снимок.
"Найди на фото кого-то нового",
- гласит подпись под фотографией.
Оказывается, в июле прошлого года у 34-летней жены Сергея Антонины Чеботаревой родился еще один мальчик, которого назвали Максимом. Все это время родители умело прятали малыша от общественности.
"Мы жили несколько месяцев в Таиланде, затем в Испании, потом в Юрмале и только недавно перебрались в Москву, где теперь осядем надолго",
- рассказал в интервью изданию "Антенна-Телесемь" шоумен.
Светлаков также признался, что его 5-летний сын Иван был очень рад прибавлению в семействе и теперь целые дни проводит рядом с младшим братом.