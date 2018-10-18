Бузова прокомментировала разрыв с Лебедевым

Певица и актриса Ольга Бузова нарушила молчание по поводу отношений с предпринимателем Денисом Лебедевым. Всю ситуацию и душевные переживания девушка подробно описала на своей странице в соцсетях.
Ольга опубликовала одну из своих последних фотографий для проекта "Замуж за Бузову", а также оставила подробное описание прооисходящего с ней:
"Простите ещё раз, что не писала.
Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове.
Мне нужно было всё проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом.
Всё, что происходило для меня было не шоу!"
- пишет певица. Ольга предполагает, что была влюблена и поэтому попала под влияние недобросовестного человека.
"Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто..."
- эмоционально высказывается исполнительница.
После съёмок Бузова продолжила общение с Денисом Лебедевым уже в Москве. Но после выхода шоу, начали всплывать нелицеприятные факты о новом избраннике.
Певица подчеркнула, что пара никогда не сможет быть вместе:
"Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предаёт и продаёт! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! "
"Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов! "
Ольга Бузова подытожила, что она продолжает жить и идти дальше. Она предостерегла своих поклонников от подобных ошибок и пожелала добра и счастья.