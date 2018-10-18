Бузова прокомментировала разрыв с Лебедевым

Ольга опубликовала одну из своих последних фотографий для проекта "Замуж за Бузову", а также оставила подробное описание прооисходящего с ней:

"Простите ещё раз, что не писала.

Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове.

Мне нужно было всё проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом.

Всё, что происходило для меня было не шоу!"

- пишет певица. Ольга предполагает, что была влюблена и поэтому попала под влияние недобросовестного человека.

"Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто..."

- эмоционально высказывается исполнительница.

После съёмок Бузова продолжила общение с Денисом Лебедевым уже в Москве. Но после выхода шоу, начали всплывать нелицеприятные факты о новом избраннике.

Певица подчеркнула, что пара никогда не сможет быть вместе:

"Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предаёт и продаёт! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! "

"Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов! "

Ольга Бузова подытожила, что она продолжает жить и идти дальше. Она предостерегла своих поклонников от подобных ошибок и пожелала добра и счастья.