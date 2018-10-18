Инесса Галанте приглашает на концерт в Домском соборе

В преддверии зимних праздников Фонд Инессы Галанте продолжает многолетнюю традицию и готовит для слушателей настоящий предрождественский подарок - ежегодный концерт в Домском соборе.

ФОТО: Пресс-фото

В концерте примут участие выдающиеся и любимые публикой латвийские артисты: исполнитель барочной музыки, контратенор Сергей Егерс; всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс;

Любимец латвийской публики, виртуозный пианист и лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин и "Хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня" под руководством дирижера Романа Ванагса.

ФОТО: Пресс-фото

Конечно, перед гостями предстанет и латвийская оперная певица, обладательница проникновенного сопрано, любимица публики Инесса Галанте.

Многолетние посетители концерта утверждают, что именно с него для них начинается настоящее Рождество.

"Мы с трепетом относимся к проекту "Рождественская прелюдия", потому что в период перед зимними праздниками все особенно нуждаются в ощущении чуда, радости, просветления, единения с близкими, а этим концертом мы призываем поддерживать семейные ценности. Такое мероприятие уместно посетить всей семьей",

- подчеркивает организатор, оперная дива Инесса Галанте.

"Нередко наши концерты становятся первыми для юных слушателей, и особенно приятно видеть, как они возвращаются снова и снова. Отдельно хочется отметить ценность места проведения "Рождественской прелюдии".

ФОТО: Пресс-фото

Домский собор является символом Риги и одной из ее главных достопримечательностей. Это также крупнейший средневековый храм стран Балтии. Во время концерта мы украшаем собор рождественской подсветкой – это помогает нашим гостям всецело ощутить атмосферу праздника и чудес",

– рассказывает оперная певица.

Одна из основных целей Фонда Инессы Галанте – это поддержка молодых музыкантов.

Напомним, В разные годы выступления на этой сцене уже способствовали открытию новых талантов, ныне известных как в Латвии, так и за рубежом. В их числе Янис Бомбизо-Федотов (Большой музыкальный приз Латвии в номинации "Молодой исполнитель года", 2014), Даумантс Лиепиньш (3-е место на пятом международном конкурсе пианистов Джеймса Моттрама в Королевском Северном колледже музыки, 2016), Айгарc Рауманис (1-е место на республиканском конкурсе дирижеров духовых оркестров, 2016), Лига Грике (1-е место на конкурсе London Grand Prize Virtuoso, 2016; Приз года молодому музыканту Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, 2016) и другие.

Вход на концерт для всех возрастных категорий.

Билеты можно приобрести в сети Bilešu Paradīze.

ФОТО: Пресс-фото