Трагедия в Таллинне: Умер третий отравившийся угарным газом ребенок

"Наши искренние соболезнования родителям в связи со смертью троих детей", - сказала менеджер по коммуникациям Таллиннской детской больницы Тийна Эйер.

Напомним, что 13 октября в 18:11 центр тревоги получил сообщение, что в частном доме, расположенном в жилом районе Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет.

По первоначальным данным, произошла утечка газа, причиной смерти детей стало отравление газом.

Еще одного ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где он, к сожалению, также умер.