Трагедия в Таллинне: Умер третий отравившийся угарным газом ребенок
17 октября 2018, 19:30
Таллиннская детская больница с прискорбием сообщила, что в среду, 17 октября, в 11:00 скончался третий ребенок, на выходных отравившийся угарным газом в частном доме в Какумяэ, Эстония.
"Наши искренние соболезнования родителям в связи со смертью троих детей", - сказала менеджер по коммуникациям Таллиннской детской больницы Тийна Эйер.
Напомним, что 13 октября в 18:11 центр тревоги получил сообщение, что в частном доме, расположенном в жилом районе Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет.
По первоначальным данным, произошла утечка газа, причиной смерти детей стало отравление газом.
Еще одного ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где он, к сожалению, также умер.
Ведется расследование.