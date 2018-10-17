Ср, 17.10.2018
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Трагедия в Таллинне: Умер третий отравившийся угарным газом ребенок

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ФОТО: Joakim Klementi/Postimees

Таллиннская детская больница с прискорбием сообщила, что в среду, 17 октября, в 11:00 скончался третий ребенок, на выходных отравившийся угарным газом в частном доме в Какумяэ, Эстония.

"Наши искренние соболезнования родителям в связи со смертью троих детей", - сказала менеджер по коммуникациям Таллиннской детской больницы Тийна Эйер.

Напомним, что 13 октября в 18:11 центр тревоги получил сообщение, что в частном доме, расположенном в жилом районе Какумяэ в Таллинне, обнаружили тела двух детей в возрасте четырех и семи лет.

По первоначальным данным, произошла утечка газа, причиной смерти детей стало отравление газом.

Еще одного ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где он, к сожалению, также умер.

Ведется расследование.

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