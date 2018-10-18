Составлен список лучших фильмов о порно

Среди неигровых картин о порно кинокритики отметили "В глубокой глотке", "Жизнь после карьеры в порно", "Жизнь после карьеры в порно — 2", "Разыскиваются горячие девушки" и одноименный шестисерийный фильм-продолжение.



В список игровых фильмов попали комедии "Домашнее видео" с Кэмерон Диаз и Джейсоном Сигелом, "Капитан Оргазмо" от создателя "Южного парка" Трея Паркера, "Зак и Мири снимают порно" с Элизабет Бэнкс и Сетом Рогеном и японская лента "Порнографы: Введение в антропологию" 1966 года.

Также кинокритики указали такие картины, как "Старлетка", "Страсти Дон Жуана", "Народ против Ларри Флинта", "Лавлэйс", "Соседка" и "Непристойная Бетти Пейдж".

В марте портал BuzzFeed составил список из 16 наиболее нелепых порнофильмов, пародирующих культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы.



Напомним, 10 сентября 2017 года канал HBO выпустил сериал "Двойка" с такими звездами как Джеймс Франко и Мэгги Джилленхолл. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о легализации порнографии, а также расцвете порно-индустрии в Нью-Йорке в начале 1970-х годов. В сентябре 2018 года канал продлил сериал на третий, заключительный сезон.

