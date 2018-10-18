Составлен список лучших фильмов о порно

Американское издание Esquire составило список из 27 лучших фильмов о порнографии и звездах этой индустрии. В перечень вошли как художественные, так и документальные ленты, сообщает Лента.ру.
Среди неигровых картин о порно кинокритики отметили "В глубокой глотке", "Жизнь после карьеры в порно", "Жизнь после карьеры в порно — 2", "Разыскиваются горячие девушки" и одноименный шестисерийный фильм-продолжение.
В список игровых фильмов попали комедии "Домашнее видео" с Кэмерон Диаз и Джейсоном Сигелом, "Капитан Оргазмо" от создателя "Южного парка" Трея Паркера, "Зак и Мири снимают порно" с Элизабет Бэнкс и Сетом Рогеном и японская лента "Порнографы: Введение в антропологию" 1966 года.
Также кинокритики указали такие картины, как "Старлетка", "Страсти Дон Жуана", "Народ против Ларри Флинта", "Лавлэйс", "Соседка" и "Непристойная Бетти Пейдж".
В марте портал BuzzFeed составил список из 16 наиболее нелепых порнофильмов, пародирующих культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы.
Напомним, 10 сентября 2017 года канал HBO выпустил сериал "Двойка" с такими звездами как Джеймс Франко и Мэгги Джилленхолл. Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о легализации порнографии, а также расцвете порно-индустрии в Нью-Йорке в начале 1970-х годов. В сентябре 2018 года канал продлил сериал на третий, заключительный сезон.