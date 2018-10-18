Чт, 18.10.2018
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Эмма Уотсон променяла актера на программиста

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Актриса Эмма Уотсон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британская актриса, сыгравшая Гермиону вэкранизации романов о Гарри Поттере,  Эмма Уотсон встречается с программистом, основателем латиноамериканской версии мобильного приложения Uber Бренданом Уолласом. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что влюбленная пара была замечена за обедом в одном из мексиканских кафе. Молодые люди, не стесняясь окружающих, целовались.

Уолласо является сооснователем приложения "Cabify", латиноамериканской версии "Uber", и партнером инвестиционной компании "Fifth Wall".

Напомним, весной 2018 года Уотсон рассталась со звездой молодежных сериалов "Хор" и "iCarly" - Кордом Оверстритом.

Ранее сообщалось, что актриса Эмма Уотсон заявляла, что её пытались заманить в сексуальное рабство. 

Эмма Уотсон

ФОТО: AP/Scanpix

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