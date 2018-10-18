Эмма Уотсон променяла актера на программиста
18 октября 2018, 7:00
Британская актриса, сыгравшая Гермиону вэкранизации романов о Гарри Поттере, Эмма Уотсон встречается с программистом, основателем латиноамериканской версии мобильного приложения Uber Бренданом Уолласом. Об этом сообщает Korrespondent.net со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что влюбленная пара была замечена за обедом в одном из мексиканских кафе. Молодые люди, не стесняясь окружающих, целовались.
Уолласо является сооснователем приложения "Cabify", латиноамериканской версии "Uber", и партнером инвестиционной компании "Fifth Wall".
Напомним, весной 2018 года Уотсон рассталась со звездой молодежных сериалов "Хор" и "iCarly" - Кордом Оверстритом.
Ранее сообщалось, что актриса Эмма Уотсон заявляла, что её пытались заманить в сексуальное рабство.