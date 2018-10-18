Люксовый бренд Vertu вернулся на рынок с очередной новинкой - обновленной версией Vertu Aster. Характеристики гаджет получил довольно скромные, однако выделяется он за счет своего дизайна. Об этом пишет Gizmochina.
Смартфон оснастили титановым шасси и задней частью, выполненной из кожи крокодила и ящерицы.
Дисплей покрыт сапфировым стеклом. Специальная кнопка также позволяет иметь круглосуточную консультацию с личным сотрудником колл-центра.
#Vertu вернулась на рынок со смартфоном за $14 000https://t.co/ivH3cEkodG pic.twitter.com/G844JS5u4u— 4pda.ru (@4pdaru) 18 октября 2018 г.
Смартфон получил дисплей AMOLED FHD с диагональю 4,9 дюйма. В основу положен чип Snapdragon 660. Объем оперативной памяти - 6 ГБ, а встроенной - 128 ГБ.
Емкость батареи составляет 3200 мАч. Также имеется поддержка Quick Charge 3.0.