Чт, 18.10.2018
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Vertu вернулась на рынок с новым смартфоном Новинка стоит от 5 до 14 тысяч $

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Tagad Latvijā būs pieejami arī «Vertu Ascent» sērijas tālruņi.

ФОТО: «Vertu»

Люксовый бренд Vertu вернулся на рынок с очередной новинкой - обновленной версией Vertu Aster. Характеристики гаджет получил довольно скромные, однако выделяется он за счет своего дизайна. Об этом пишет Gizmochina.

Смартфон оснастили титановым шасси и задней частью, выполненной из кожи крокодила и ящерицы.

Дисплей покрыт сапфировым стеклом. Специальная кнопка также позволяет иметь круглосуточную консультацию с личным сотрудником колл-центра.

Смартфон получил дисплей AMOLED FHD с диагональю 4,9 дюйма. В основу положен чип Snapdragon 660. Объем оперативной памяти - 6 ГБ, а встроенной - 128 ГБ.

Емкость батареи составляет 3200 мАч. Также имеется поддержка Quick Charge 3.0.

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