Оказывается, Картина Бэнкси Girl with Balloon ("Девочка с шариком") должна была самоуничтожиться полностью. Сообщает Лента ру. со ссылкой на слова самого художника.
Весь акт самоуничтожения английский художник объяснил на своем YouTube-канале. По его утверждению, осуществить задумку помешал встроенный в раму измельчитель — на тестовых испытаниях он несколько раз срабатывал как надо, однако сломался в ответственный момент.
В том же видео художник показал устройство шредера, а также способ его активации на аукционе.
Напомним, 6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. "Девочка с шариком" была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов (свыше 1 млн 185 тыс евро). Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое.
"Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом",
- отметил директор аукциона.
Обрезки картины, которые неизвестная женщина-коллекционер купила за 1 042 000 фунтов стерлингов, переименовали в Love Is In The Bin ("Любовь в мусорном ведре").
"Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства",
- поделилась новая владелица произведения.
После уничтожения цена картины выросла до двух миллионов фунтов (свыше 2 млн 270 тыс евро).