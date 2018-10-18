Весь акт самоуничтожения английский художник объяснил на своем YouTube-канале. По его утверждению, осуществить задумку помешал встроенный в раму измельчитель — на тестовых испытаниях он несколько раз срабатывал как надо, однако сломался в ответственный момент.

В том же видео художник показал устройство шредера, а также способ его активации на аукционе.

Напомним, 6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. "Девочка с шариком" была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов (свыше 1 млн 185 тыс евро). Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое.

"Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом",

- отметил директор аукциона.

Обрезки картины, которые неизвестная женщина-коллекционер купила за 1 042 000 фунтов стерлингов, переименовали в Love Is In The Bin ("Любовь в мусорном ведре").

"Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства",

- поделилась новая владелица произведения.