Драматург Михаил Дурненков сотрудничает с ведущими российскими и европейскими театрами, его пьесы переведены на множество европейских языков. Рижанам драматург известен как автор пьесы "Ключи от магии" о Михаиле Чехове, которая идет в Рижском русском театре. Среди самых громких проектов Дурненкова – вечер-посвящение 150-летию Станиславского «Вне системы», поставленный Кириллом Серебренниковым в МХТ имени А. П. Чехова. А также спектакль Алексея Мизгирева «Братья» в «Гоголь-центре» в основу которого положен фильм Лукино Висконти «Рокко и его Братья».