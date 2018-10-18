18 октября в Доме музыки Daile (ул. Кр.Барона, 31) - премьера спектакля экс-рижанки Леры Сурковой «Война еще не началась» по пьесе драматурга Михаила Дурненкова. Трое актеров - звезда Нового рижского Гуна Зариня, Александр Маликов из Рижского русского театра и литовец Гитис Иванаускас играют спектакль на русском языке с латышскими субтитрами. Тема постановки - современная жизнь со всеми ее сложностями, нелепостью и абсурдом.
Драматург Михаил Дурненков сотрудничает с ведущими российскими и европейскими театрами, его пьесы переведены на множество европейских языков. Рижанам драматург известен как автор пьесы "Ключи от магии" о Михаиле Чехове, которая идет в Рижском русском театре. Среди самых громких проектов Дурненкова – вечер-посвящение 150-летию Станиславского «Вне системы», поставленный Кириллом Серебренниковым в МХТ имени А. П. Чехова. А также спектакль Алексея Мизгирева «Братья» в «Гоголь-центре» в основу которого положен фильм Лукино Висконти «Рокко и его Братья».
Режиссер Лера Суркова - бывшая рижанка, переехавшая в Россию, ученица Кирилла Серебренникова. Продюсером спектакля выступила Евгения Шерменева, экс-директор международных фестивалей NET (Новый Европейский Театр) и «Территория». За сценографию отвечала Мара Брока. Музыку написала Ольга Крикова. На фортепиано играет Рихард Плешановс.
Побывавшие на предварительном просмотре отмечают искренность и эмоциональность спектакля, который не щадит чувства зрителей, вызывая разнообразные, подчас полярные реакции. Проблематика постановки самая актуальная - от фейковых новостей до издержек движения #metoo.
В следующий раз спектакль сыграют 4 ноября.