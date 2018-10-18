Пригожин до брака с Валерией: "Я был на самом дне!"

По его словам, во время первого брака он был "на самом дне" и не понимал, в чем смысл его жизни.

"Жить совершенно не хотелось. Думал о самоубийстве",

— вспоминает Пригожин, добавляя, что жил "голодно и холодно".

"Постоянно задавал себе вопрос:

"Что я сделал плохого?"

Все время был недоволен обстоятельствами, но смог выжить. Мне нужно было перетерпеть, чтобы идти дальше! Кто меня спас от самоубийства? Я сам себя отговорил",

— не скрывает продюсер.

ФОТО: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif

Пригожин также считает, что слишком рано стал папой — первенец Дмитрий родился, когда молодому отцу было 19 лет. Как вырос ребенок, он не видел.

"Мне надо было пахать и пахать, карьерным ростом заниматься. Это теперь я считаю, что до 35 лет мужчина может позволить себе не жениться",

— уверен продюсер, называющий ранний брак мальчишеской глупостью.

Иосиф Пригожин заверяет, что счастлив в браке с певицей Валерией и считает себя отцом шестерых детей: у него трое кровных и трое детей супруги.