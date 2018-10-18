Исполнитель Слава КПСС стал известным благодаря рэп-баттлу с Оксимироном, который прошёл 6 августа 2017 года и стал одним из главных событий года на российской рэп-сцене. По состоянию на 18 октября 2018 года видео набрало свыше 37 млн просмотров.

ФОТО: скриншот видео

Издание Gazeta.ru ссылается на адвоката музыкантов Павла Ясмана, который подтвердил, что рэперов обвиняют в антисемитизме и неонацизме, которыми пронизаны их композиции.

Ясман уточнил, что проверкой композиций его подопечных займутся профессиональные лингвисты и сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Заявителем выступил некто по фамилии Зелимханов — его полное имя неизвестно.

«Заявитель утверждает, что

рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций

и привел строчки из семи песен исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона,

и попросил разобраться, почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений»,

— продолжил Ясман, напомнив, что в следующем месяце исполнители должны отправиться на гастроли по всей стране.

"По результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, либо инициировать вопрос об осуществлении уголовного преследовании в порядке статьи 37 УПК, либо обратиться в суд с заявлением о признании треков экстремистскими",

— подчеркнул адвокат.

ФОТО: https://www.instagram.com/kpss_begemot_official

Также Ясман предположил, что в том случае, если тексты композиций Гнойного и Замая будут проверяться с учетом контекста их творчества, результат их изучения ничего не выявит.

Андрей Замай высказался по поводу обвинения:

"Наше творчество — это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях. Нам абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями",

­— подчеркнул рэпер.

Стоит добавить, что запланированный на 13 октября концерт в Риге был перенесен на 22 декабря. Возможно, перенос произошел по причине разбирательств с прокуратурой, и артист просто не смог выехать из России.

Напомним, в прошлом году Слава КПСС заключил контракт с телеканалам СТС став напарником Филиппа Киркорова в шоу "Успех", а также снялся в его нашумевшем клипе "Цвет настроения синий".