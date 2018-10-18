"Мне за это ничего не будет!" - Лолита избила шоумена Андрея Малахова

Певица Лолита Милявская "напала" на Андрея Малахова, когда тот сидел в кафе со Стасом Костюшкиным (экс-участник группы "Чай вдвоем").

Избиение было постановочным и видео опубликовал сам Малахов в своейм Instagram-аккаунте.

"Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее..."

- подписал ролик ведущий.

В начале видео, Лолита, с боксерскими перчатками на руках подсаживается за столик к Андрею Малахову и Стасу Костюшкину. Через несколько секунд Милявская начинает бить Малахова со словами:

"Это тебе за Кокорина, это тебе за Мамаева, сволочь, мне все равно ничего не будет".

Телеведущий попытался защититься от Милявской стулом, но эта попытка не увенчалась успехом. Ещё более жесткий удар получил Стас Костюшкин.

Появление такого видео обусловлено реакцией на действия российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, сначала 8 октября у них случился конфликт с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который ожидал женщину на парковке. В результате избиения спортсменами Соловчук оказался в больнице. Известно, что пострадавший получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Далее, Кокорин и Мамаев вступили в конфликт с главой одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком, а также генеральным директором научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным. На кадрах снятых камерами наблюдения видно, как Кокорин бьет стулом Дениса Пака.

11 октября Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали на два месяца.