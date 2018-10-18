На Netflix может не стать популярных сериалов

Сервис закупил десять сезонов "Друзей" в начале 2018 года. Однако медианалитик Рич Гринфилд, цитируемый изданием, обратил внимание на то, у студий Disney и WarnerMedia вскоре появятся собственные стриминговые площадки и, скорее всего, они отзовут популярный контент в свою пользу.