На Netflix может не стать популярных сериалов
18 октября 2018, 18:37
Одним из первых сериалов, которых может лишиться сервис Netflix может стать хит 90-х "Друзья", сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание Deadline.
Сервис закупил десять сезонов "Друзей" в начале 2018 года. Однако медианалитик Рич Гринфилд, цитируемый изданием, обратил внимание на то, у студий Disney и WarnerMedia вскоре появятся собственные стриминговые площадки и, скорее всего, они отзовут популярный контент в свою пользу.
Согласно статистике Parrot Analytics сервиса Netflix, сериал "Друзья" занимает третье место в Америке, уступающий по просмотрам только ситкомам "Теория Большого взрыва" и "Бруклин 9-92. "Друзья" также остаются самым популярным сериалом на стриминговых сервисах в Британии.