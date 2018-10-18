Сентябрьские продажи машин в ЕС сократились почти на четверть

Причиной столь заметного падения продаж стало введение нового стандарта сертификации выбросов и расхода топлива для легковых и легких коммерческих автомобилей (WLTP). При этом сокращение продаж было ожидаемым – перед вступлением стандарта в силу августовские продажи машин выросли сразу на 31,2%. По итогам девяти месяцев этого года европейский рынок вырос на 2,5%.

Если говорить о ситуации на пяти крупнейших рынках ЕС, то в Германии продажи упали на 30,5%, в Великобритании – на 20,5%, во Франции – на 12,8%, в Испании – на 17%, а в Италии – на 25,4%. Рост объемов продаж был зафиксирован лишь в Болгарии (+8,5%) и Хорватии (+3,3%). При этом с января по сентябрь объемы продаж выросли во всех перечисленных странах, передает auto.newsru.com.