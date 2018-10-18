Чт, 18.10.2018
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Умер исполнитель хита "Дым сигарет с ментолом"

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ФОТО: facebook.com/singer.nensi

Скончался солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко, который также является сыном ее основателя Анатолия Бондаренко. Об этом отец сообщил на своей Facebook-странице.

Смерть наступила ранним утром 18 октября. В пресс-службе группы отметили, что причиной кончины музыканта стал несчастный случай. Однако в детали вдаваться не стали, передает Korrespondent.net.

Группа "Нэнси" получила популярность благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший.

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