Умер исполнитель хита "Дым сигарет с ментолом"
18 октября 2018, 18:07
Скончался солист группы "Нэнси" Сергей Бондаренко, который также является сыном ее основателя Анатолия Бондаренко. Об этом отец сообщил на своей Facebook-странице.
Смерть наступила ранним утром 18 октября. В пресс-службе группы отметили, что причиной кончины музыканта стал несчастный случай. Однако в детали вдаваться не стали, передает Korrespondent.net.
Группа "Нэнси" получила популярность благодаря своему хиту "Дым сигарет с ментолом", автором которого является Бондаренко-старший.