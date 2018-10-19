Балет "Три мушкетера" был создан по заказу Национального театра Моравии-Силезии, его мировая премьера прошла 23 марта 2017 года в Остраве. А в Риге его покажут в немного видоизмененной версии.

В постановке будет все, чем славится роман "Три мушкетера" - захватыващие любовные истории, политические интриги при дворе Людовика XIII, героизм мушкетеров, противостоящих гвардейцам кардинала Ришелье. Хореография основана на классической балетной технике, дополненной естественной пластикой тел танцоров. Музыка создана в необарочной стилистике, но с отступлениями от канонов жанра. Чешский композитор Ян Кучера написал драматичную, разнообразную по интонациям и мелодике симфоническую музыку.

Художник по костюмам Анна Контек из Финской национальной оперы создала для героев богато декорированные костюмы в стиле барокко: более 80 костюмов для мужчин и около 60 костюмов для женщин. "Люди охотно ходят на костюмные фильмы, и, надеюсь, многим будет интересно увидеть балет с историческими костюмами. Задача была сложной - создать барочные костюмы из легких тканей, которые бы не мешали в танце. Каждый костюм получился как драгоценность, а их цвета символизировали чувства. Мне хотелось, чтобы по костюмам публика сразу поняла, кто здесь королева, кто Миледи", - рассказывает Анна Контек.

Хореограф Пол Чармер ФОТО: LETA

"Постановка в Риге отличается от оригинальной - у вас театр намного больше и сцена масштабнее. Есть отличия и на эмоциональном уровне. У вас прекрасные танцоры, все они - яркие индивидуальности. Я легко нашел подходящих персонажей среди ваших солистов. Эта постановка станет воплощение моей мечты - увидеть спектакль на большой сцене", - говорит хореограф Пол Чармер.

Говоря о визуальном оформлении спектакля, Пол Чармер заметил: "В сценографии использовано множество исторических элементов. Основная часть действия происходит в Париже на одной из площадей, где провозгласили помолвку Людовика XIII и Анны Австрийской. Стилистически мы пытались воспроизвести в спектакле особенности первой половины XVII века".

Исполнитель партии Д'Артаньяна Карлис Цирулис отметил, что во время подготовки спектакля ему особенно понравились уроки фехтования. "Мы тренировались, чтобы на сцене друг друга не поранить. И наши поединки не будут выглядеть театрально. Мне кажется, балет "Три мушкетера" будет легко воспринять и взрослым и детям. Тут все легко понять, даже не зная либретто".

Балерина Юлия Брауэре выступит в роли Констанции: "Моя героиня будет легкой, романтичной и в отличие от романа она останется в живых. Я этому по-настоящему рада".