Чт, 18.10.2018
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Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла

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ФОТО: facebook/Scarlett Harrison

Жительница Великобритании Скарлетт Харрисон отказалась дуть в алкотестер, сославшись на большой размер губ. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в городе Манчестер. Полицейские остановили машину 20-летней девушки и заметили, что от нее пахнет алкоголем. Ее заставили дунуть в алкотестер, результат оказался положительным, после чего Харрисон доставили в отделение полиции. Там девушка должна была пройти тест на более точном оборудовании еще раз, однако она не смогла это сделать из-за коллагеновых филлеров в губах.

Харрисон утверждает, что пыталась дунуть в трубку четыре раза, но ей не удавалось достаточно плотно обхватить ее губами. После этого она заявила, что перенервничала и не может пройти тест, так как ее губы слишком большие. Полицейские сочли, что она провалила медицинское освидетельствование.

Адвокат девушки Мэттью Уоллес добавил, что несколько месяцев назад на его подзащитную напали, из-за чего на ее губе был шрам, мешавший ей обхватить трубку. Юрист подчеркнул, что девушка не отказывалась сотрудничать с полицейскими и действительно пыталась пройти тест, передает Lenta ru.

Харрисон признала, что села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ее лишили права водить автомобиль на 16 месяцев и предписали заплатить штраф в 310 фунтов стерлингов (около 26,6 тысячи рублей). Сообщается, что ее отец-предприниматель продал машину девушки на следующий день после ее ареста.

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