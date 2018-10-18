Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла

Инцидент произошел в городе Манчестер. Полицейские остановили машину 20-летней девушки и заметили, что от нее пахнет алкоголем. Ее заставили дунуть в алкотестер, результат оказался положительным, после чего Харрисон доставили в отделение полиции. Там девушка должна была пройти тест на более точном оборудовании еще раз, однако она не смогла это сделать из-за коллагеновых филлеров в губах.

Харрисон утверждает, что пыталась дунуть в трубку четыре раза, но ей не удавалось достаточно плотно обхватить ее губами. После этого она заявила, что перенервничала и не может пройти тест, так как ее губы слишком большие. Полицейские сочли, что она провалила медицинское освидетельствование.

Адвокат девушки Мэттью Уоллес добавил, что несколько месяцев назад на его подзащитную напали, из-за чего на ее губе был шрам, мешавший ей обхватить трубку. Юрист подчеркнул, что девушка не отказывалась сотрудничать с полицейскими и действительно пыталась пройти тест, передает Lenta ru.