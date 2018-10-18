Самый известный долгострой мира накажут за нелегальное строительство

Как пишет издание, храм, который строится уже на протяжении 133 лет и должен быть закончен через восемь, не имел лицензии на строительные работы. Религиозное учреждение обязали выплатить 36 миллионов евро в течение следующих 10 лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны.

Ежегодный бюджет Саграда Фамилия — 80 миллионов евро, 50 миллионов из них составляют расходы на строительство.

Мэр Барселоны Ада Колау назвала день историческим и отметила, что храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Lenta ru.