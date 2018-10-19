Вечерняя секси-элегантность: особенные звездные красавицы на церемонии ELLE

В отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз прошла ежегодная церемония вручения премии журнала ELLE Women In Hollywood, на которой, по традиции, были отмечены знаменитости, добившиеся особых успехов в киноиндустрии и оказавшие значимое влияние на положение женщин в обществе.