Пт, 19.10.2018
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Вечерняя секси-элегантность: особенные звездные красавицы на церемонии ELLE ТОП-10

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ФОТО: EPA/Sipa/Scanpix

В отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз прошла ежегодная церемония вручения премии журнала ELLE Women In Hollywood, на которой, по традиции, были отмечены знаменитости, добившиеся особых успехов в киноиндустрии и оказавшие значимое влияние на положение женщин в обществе.

Эти известные всему миру дамы еще и невероятно красивы, элегантны, сексуальны и знают толк в моде. В вечерних нарядах они восхитительны! Смотрите сами...

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

Больше фото смотрите в галерее ниже!

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