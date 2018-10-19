Раскрыт смысл сериала "Игра престолов"

Американский писатель Джордж Мартин, автор серии книг "Песнь льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", рассказал о замысле своего произведения. Сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание The New York Times.
По его словам, герои произведения, как и реальные жители планеты, заняты личными делами и проблемами и не замечают глобальной опасности.
"Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует",
— заявил Мартин.
Писатель также прокомментировал параллель, проведенную поклонниками "Игры престолов", — надвигающуюся на Вестерос зиму и угрозу глобального потепления.
"Это немного иронично, потому что я начал писать "Игру престолов" еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но — в очень широком смысле — там есть определенная параллель",
— отметил Мартин.
Напомним, "Игры престолов" - это телесериал канала HBO в жанре фэнтези. Сериал получит множество престижных наград, в том числе 38 премий "Эмми" в различных номинациях, трижды премии "Хьюго" за лучшую постановку, премии Пибоди. Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, трижды удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана и премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.