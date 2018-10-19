Пт, 19.10.2018
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Раскрыт смысл сериала "Игра престолов"

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский писатель Джордж Мартин, автор серии книг "Песнь льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", рассказал о замысле своего произведения. Сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание The New York Times.

По его словам, герои произведения, как и реальные жители планеты, заняты личными делами и проблемами и не замечают глобальной опасности.

"Мы спорим о важных вещах — международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует",

— заявил Мартин.

Писатель также прокомментировал параллель, проведенную поклонниками "Игры престолов", — надвигающуюся на Вестерос зиму и угрозу глобального потепления.

"Это немного иронично, потому что я начал писать "Игру престолов" еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но — в очень широком смысле — там есть определенная параллель",

— отметил Мартин.

Напомним, "Игры престолов" - это телесериал канала HBO в жанре фэнтези. Сериал получит множество престижных наград, в том числе 38 премий "Эмми" в различных номинациях, трижды премии "Хьюго" за лучшую постановку, премии Пибоди. Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона Ланнистера, трижды удостоен премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана и премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.

Кадр из сериала "Игра престолов"

ФОТО: AP/Scanpix

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