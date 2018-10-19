Джастин Бибер тайком женился

Днем ранее пара была замечена в церкви в Беверли-Хиллз. Когда они выходили из здания, к ним подошла фанатка, которая сказала:

"Не хочу вас поздравлять, но ответьте, вы женаты?" И оба ответили "да".

Бибер назвал девушку ангелом, а также рассказал поклоннице, что у них бывают и взлеты, и падения, как и у любой пары.

Позже в сети появились фотографии, как пара подбирает себе новый дом и как вечером приезжает в церковь.

Однако официальных заявлений Бибер и Болдуин пока не делали.

Напомним, Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До этого он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Модель Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.