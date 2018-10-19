Джастин Бибер тайком женился

Американский исполнитель Джастин Бибер и его девушка, модель Хейли Болдуин тайно поженились. Об этом в четверг, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Днем ранее пара была замечена в церкви в Беверли-Хиллз. Когда они выходили из здания, к ним подошла фанатка, которая сказала:
"Не хочу вас поздравлять, но ответьте, вы женаты?" И оба ответили "да".
Бибер назвал девушку ангелом, а также рассказал поклоннице, что у них бывают и взлеты, и падения, как и у любой пары.
Позже в сети появились фотографии, как пара подбирает себе новый дом и как вечером приезжает в церковь.
Однако официальных заявлений Бибер и Болдуин пока не делали.
Напомним, Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До этого он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Модель Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.