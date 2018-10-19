Пт, 19.10.2018
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Джастин Бибер тайком женился

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Джастин Бибер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский исполнитель Джастин Бибер и его девушка, модель Хейли Болдуин тайно поженились. Об этом в четверг, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Днем ранее пара была замечена в церкви в Беверли-Хиллз. Когда они выходили из здания, к ним подошла фанатка, которая сказала:

"Не хочу вас поздравлять, но ответьте, вы женаты?" И оба ответили "да".

Бибер назвал девушку ангелом, а также рассказал поклоннице, что у них бывают и взлеты, и падения, как и у любой пары.

Позже в сети появились фотографии, как пара подбирает себе новый дом и как вечером приезжает в церковь.

Однако официальных заявлений Бибер и Болдуин пока не делали.

Напомним, Джастин Бибер начал свою карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До этого он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Модель Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

ФОТО: Starmax/PA Images/Scanpix

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