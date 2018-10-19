Стала известна дата прощания с Валтерсом Фриденбергсом

Публичное прощание пройдет с 13.00 до 14.30.

Как сообщалось ранее, после продолжительной борьбы с болезнью 30-летний музыкант ушел из жизни в эту среду. Фриденбергс боролся против рака, на благотворительном портале "Ziedot.lv" прошлой зимой был организован сбор пожертвований для лечения артиста в Германии.

Фриденбергс родился 1987 году, учился в Рижской основной школе им. Залиша, Рижской 1-ой детской музыкальной школе, Рижской 1-ой гимназии, а также окончил Латвийский университет, где получил степень бакалавра по политологии.

Свою музыкальную карьеру Фриденберг начал в возрасте 2-х лет на Латвийском радио в вокальном ансамбле "Dzeguzīte", но широкую известность приобрел как участник группы "Putnu balle". 2005 году вместе с Карлисом Бумейстерсом представлял Латвию на конкурсе "Евровидение" с композицией "The War Is Not Over", завоевав пятое место. В 2011 году Фриденберг стал вокалистом группы "Tumsa".