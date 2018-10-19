Пт, 19.10.2018
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Наташа Королева обидела Ивана Урганта и ошиблась датой интервью

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Российская певица Наташа Королева проявила неуважение к своему давнему знакомому и коллеге Ивану Урганту, а также ошиблась с датой назначенного интервью, на это обратили внимание фанаты артистки в ее Instagram-аккаунте.

45-летняя исполнительница Наташа Королева на своей странице в Instagram анонсировала свое участие в шоу "Вечерний Ургант". Артистка написала, что очень любит ходить на передачу к Ивану Ивановичу, имея в виду ведущего программы Ивана Урганта.

Фанаты поспешили указать певице на ошибку:

"Он же вроде Иван Андреевич", - писали комментаторы.

ФОТО: https://www.instagram.com/koroleva__star

Напомним, отец популярного шоумена – известный актер Андрей Ургант. Подписчики певицы в соцсети немедленно указали ей на то, что она неправильно написала отчество телеведущего.

Некоторое время Королева не реагировала на комментарии к посту с анонсом, а затем добавила постскриптум, в котором заметила, что намеренно допустила ошибку, чтобы проверить реакцию общественности.

"P.S а про отчество спецом проверила, а как все засуетились!",

– написала певица.

Также артистка отметила, что изначально запись передачи планировалась на 18 октября, однако позже ее перенесли на другую дату:

"Упс, вызывает раньше Завтра 17.09!!! Не пропустите эфир", – написала Королева.

"Наташа 17.09 - это 17 сентября, сейчас октябрь месяц!" - подчеркнули комментаторы. 

Иван Ургант пока никак не отреагировал на промах Натальи, но не исключено, что обязательно упомянет об этом на своем шоу, чтобы смутить гостью. 

ФОТО: https://www.instagram.com/koroleva__star

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