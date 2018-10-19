Экспериментальная сцена нашего театра - пространство камерное, зальчик всего-то на пятьдесят человек. И до недавних пор это место было предназначено для экспериментов рабочих, скрытых от глаз публики.



... Удивительное начинается еще до первого звонка. Во-первых, вы, возможно, узнаете гардеробщика. А, оглянувшись вокруг, вообще обалдеете. Черные стены зала, узкого как пенал, украшены портретами тиранов.

Ленин, Гитлер и Сталин... Зачем они здесь? Типы с портретов смотрят в разные стороны, взгляды их не пересекаются, и публика норовит рассесться как-нибудь так, чтобы смотреть в сторону...

Моноспектакль начинается... В нем, переплетаясь с голосом скрипки, прозвучит очень много хорошей поэзии, исполненной где-то задушевно, где-то гневно, ошеломляюще... Стихи и проза будут разными - и страшными тоже, от которых просто оторопь берет...



Партии скрипки исполняет музыкант Гидон Гринберг. В камерном зале не гасят свет. "Хочу видеть ваши глаза" - говорит Яков Абрамович, который иногда признается, что слегка устал от коллективного творчества, и ему хочется разговора со зрителем один на один, глаза - в глаза.

Борис Слуцкий, Людвик Ашкенази, Наум Коржавин, Фредерик Гарсиа Лорка, Уолт Уитмен, Максимилиан Волошин, Петр Чаадаев, Николай Гумилев... Список авторов тут не полный.



Многих захочется перечитать... И - представьте себе! - в программке вы найдете полный список звучавших в спектакле стихов и прозы. Потому что, создавая спектакль, Яков Рафальсон на это и надеялся: что стихи, любимые им, станов важными и нужными для его зрителей.

Рижанам Якова Рафальсона представлять не надо - на спектакли с его участием ходят, за его новыми работами и планами следят, его уважают, обожают и просто боготворят.

Яков Рафальсон дважды становился лучшим актером года - лауреатом национальной театральной премии «Spelmanu nakts». Но любят его не только заядлые театралы.



Многие знают, что Яков Абрамович - прекрасный чтец, он делает замечательные поэтические вечера, экспериментирует с жанрами, читает и непростую прозу. Литературные программы Рафальсона неизменно собирают поклонников и вне родного театра.

Так и "Рафальсоната со струнными" рождалась не в театре, а в рижском "Творческом дворике", известном среди прочего проектом "Кот в мешке", а также на других площадках. Теперь - на экспериментальной сцене Рижского русского театра им. Мих. Чехова это репертуарный спектакль.

Рафальсон о своем спектакле говорит так:

- Эта постановка - не политическое заявление, не попытка просвещения и даже не способ иронизировать над действительностью, которая, похоже, кое в чем на удивление мало меняется с течением лет. "Рафальсоната со струнными" родилась из желания поделиться тем непередаваемым, ошеломляющим, бесценным ощущением, когда в книге - будь то в тексте или между строк - встречаешься с чем-то настолько созвучным, близким, своим, что резонанс на мгновение стирает все границы между тобой и автором...

Напоследок, всего только несколько строк из "Вступления в поэму" поэта Наума Коржавина:

"Ни к чему,

ни к чему,

ни к чему полуночные бденья

И мечты, что проснешься

в каком-нибудь веке другом.

Время?

Время дано.

Это не подлежит обсужденью.

Подлежишь обсуждению ты,

разместившийся в нем."