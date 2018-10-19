В Эстонии восьмилетняя девочка отпугнула вымогателей с ножом

Руководитель Курессаареского молодежного центра Аннели Мейстерсон сказала, что двое мальчиков около двух часов дня пришли в гардероб молодежного центра, пишет Postimees со ссылкой на Meie Maa. «Один из них угрожал ножом находящемуся там ребенку», - описывает ход событий Мейстерсон. Увидевшая это одноклассница жертвы, сразу позвонила в полицию и бросилась на помощь другу. Когда молодежные работники стали выяснять, что произошло, на место прибыла и полиция.

По словам молодежного полицейского Ахто Аулика, 15 октября полиция получила сообщение, что в Курессаареском молодежном центре на улице Трансваали десятилетний мальчик угрожал восьмилетней девочке и ее другу, в том числе и ножом. Полиция установила личность этого мальчика, у него изъяли нож и с ним проведут беседы.