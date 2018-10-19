Зрители смогут стать частью культурного ландшафта и предаться медитациям под музыку, наслаждаясь видом белых скульптур. Музыкальные перформансы длиной в 45 минут будут проходить каждый час: 21 октября с 16.30 до 21.15 и 22 октября с 11.15 до 16.00.