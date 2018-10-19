На этой неделе Юрмала станет эпицентром фестиваля "Латвийский круг почета". 21 и 22 октября в Малом зале Дзинтари вокалист Янис Шипкевиц и солистка "The Real Group" Катарина Хенрисоне выступят вместе с хором "Balsis" и ансамблем "Voice Improvisation Ensemble" из Швеции. Культурную программу дополнит выставка скульптур Лиене Мацкус. О проекте рассказывает руководитель хора "Balsis" Интс Тетеровскис. Смотрите видео!
Скульптор Лиене Мацкус вместе с музыкантами поучаствует в совместном проекте "Пейзажи перемен. Конструкция голоса и пространства".
Зрители смогут стать частью культурного ландшафта и предаться медитациям под музыку, наслаждаясь видом белых скульптур. Музыкальные перформансы длиной в 45 минут будут проходить каждый час: 21 октября с 16.30 до 21.15 и 22 октября с 11.15 до 16.00.