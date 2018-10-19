Актер Сергей Безруков предстанет в новом образе Теперь еще и споет
19 октября 2018, 15:15
Российский артист Сергей Безруков сыграет главную роль в рок-опере о Степане Разине на сцене Московского губернского театра, передает Gazeta.ru со ссылкой на заявление самого актера.
"В Московском губернском театре мы пробуем самые различные жанры, в том числе рок-оперу", — пояснил такой неожиданный выбор Безруков.
Новую постановку зрителю придется дожидаться — "Стенька Разин" будет поставлен только через сезон.
Ранее сообщалось,что в июне 2018 года Сергей Безруков собрал свою рок-группу "Крёстный папа" и выпустил первый сингл "Не про нас".
Напомним, актер уже примерил на себе роли Сергея Есенина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого.