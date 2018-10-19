Пт, 19.10.2018
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Актер Сергей Безруков предстанет в новом образе Теперь еще и споет

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Сергей Безруков

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российский артист Сергей Безруков сыграет главную роль в рок-опере о Степане Разине на сцене Московского губернского театра, передает Gazeta.ru со ссылкой на заявление самого актера.


"В Московском губернском театре мы пробуем самые различные жанры, в том числе рок-оперу", — пояснил такой неожиданный выбор  Безруков.

Новую постановку зрителю придется дожидаться — "Стенька Разин" будет поставлен только через сезон. 

Ранее сообщалось,что в июне 2018 года Сергей Безруков собрал свою рок-группу "Крёстный папа" и выпустил первый сингл "Не про нас".


Напомним, актер уже примерил на себе роли Сергея Есенина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого. 

Сергей Безруков в роли Владимира Высоцкого

ФОТО: скриншот видео

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