Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ***** [к черту],

Если кто не замечал.

ФОТО: https://www.instagram.com/shnurovs

Большинство подписчиков артиста положительно оценили новое стихотворение. Публикация за час набрала свыше 96 тыс лайков.

Напомним, 18 октября Владимир Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства подчеркнул,

что граждане России попадут в рай как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют",