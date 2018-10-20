"Черный клановец"

Ироничная комедия Спайка Ли о расизме, который проник в ДНК американской нации. В 70-е годы прошлого века чернокожий полицейский из Колорадо пытается внедриться в Ку-Клукс-Клан. Задача перед ним стоит не из легких, но прыткого юношу такие мелочи не останавливают. Объединившись с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками в надежде разрушить Ку-Клукс-Клан изнутри. В ролях Джон Дэвид Вашингтон, Адам Драйвер и Лора Хэрриер.

"Магазинные воришки"

Награжденная Золотой ветвью Каннского кинофестиваля трагикомедия современного японского классика Хирокадзу Корээды, на которой вы и наплачетесь и посмеетесь вволю. Герои фильма — члены большой семьи бедного японского рабочего, которые живут на пенсию бабушки и подворовывают продукты в супермаркетах. Это странное семейство принимает на попечение найденную на улице маленькую беспризорницу Юри. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся ее возвращать. Однако, подобное решение сулит им множество проблем…

"Товарищ ребенок"

Фильм эстонки Моники Симетс из программы Kids Weekend идеально подойдет для похода в кино с детьми. Главная героиня Лело живет в советской Эстонии в 50-е годы прошлого века. И удивляется тому, что происходит вокруг: больше нет господ, все называют друг друга товарищами, пионеры носят красные галстуки, а ее маму уводят мужчины в темных пальто, заявившиеся к ним домой. Лело полагает, что так ее наказали за не слишком примерное поведение. Девочка пытается исправить положение, но мама возвращаться не спешит... Магическое мышление ребенка сталкивается с асбурдом советской власти. В ролях: Ева Клеметс, Юлия Ауг, Мария Авдюшко, Максим Демидов. Фильм поставлен по автобиографии эстонской писательницы Лело Тунгала, которая после сеанса встретится со зрителями.

"Колетт"

Байопик легендарной французской писательницы Колетт, прославившейся на рубеже 19-го и 20-го веков, в наше время расцвета феминизма смотрится как никогда актуально. Колетт пишет гениальные книги, которые ее муж, посредственный писатель Вилли, выдает за свои. Произведения ее становятся бестселлерами, богемную пару привечают в высшем свете Парижа. Но предложение Вилли написать еще один роман Колетт встречает в штыки. Из застенчивой провинциалки она быстро превращается в светскую львицу. И пока ее муж спускает деньги на игры и других женщин, начинает исследовать собственную сексуальность, трансформируясь и внешне, и внутренне. В роли Колетт — Кира Найтли, которой очень удаются образы девушек из прошлого.

"Эйфория"

В драме шведского режиссера Лизы Лангсет две сестры Эмили и Инес путешествуют по Европе в поисках самого прекрасного месте на свете — роскошного отеля в швейцарских лесах. Именно там неизлечимо больная Эмили хочет прожить остаток своих дней и уйти из жизни с помощью эвтаназии. Но Инес не готова безропотно принять это решение сестры и жаждет вырваться из «клуба самоубийц». Сестер играет главные красавицы европейского кино Алисия Викандер и Ева Грин.