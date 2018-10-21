Певица устроила истерику, заявив о разводе прямо со сцены

Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

В один из моментов артистка спела:



"Я плачу слезами из соли, потому что Рома меня бьет, и я развожусь с ним. Это развод Мальбэк и Сюзанны. Это конец отношений Сюзанны и Мальбэк".

После этого солистка начала нецензурно выражаться, срываясь на крик, а затем бросила микрофон в сторону мужа.

Роман в своем "Instagram-сториз" опубликовал смайлики, а также скриншот сообщения, где ему якобы написали представители "Первого канала". Поэтому большинство поклонников до сих пор не верят заявлению Сюзанны и уверены, что это лишь пиар-ход.

Сюзанна Варнина ФОТО: https://www.instagram.com/siuzannavarnina

"Мальбэк" — музыкальный дуэт Романа Варнина и Александра Пьяных, основанный в 2016 году. Варнин получил прозвище Мальбэк как солист коллектива. Вскоре после создания группы к музыкантам присоединилась украинская певица Сюзанна Абдулла, вышедшая замуж за Варнина.

Союз "Мальбэка" и Сюзанны получила известность благодаря таким композициям, как "Гипнозы", "Квазар", "Равнодушие" и "Стильный бит". В сентябре они выступили на телепередаче "Вечерний Ургант".