"KPV LV" заверила президента, что правительство будет сформировано без "Согласия"

Представители партии "KPV LV" во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом подтвердили, что правительство будет сформировано без "Согласия". Об этом заявил журналистам лидер "KPV LV" Артусс Кайминьш.
Кандидат "KPV LV" на пост премьера Алдис Гобземс после встречи с президентом сказал, что это был "хороший разговор" о новом правительстве, и у президента во время встречи была возможность убедиться в том, что "KPV LV" намерена сохранить евроатлантической курс и выступает за укрепление власти закона.
С президентом обсуждались также программные вопросы и дальнейший процесс формирования правительства. Гобземс подчеркнул, что в целях стабильности нового правительства партиям необходимо договориться о предстоящей работе.
На следующей неделе "KPV LV" продолжит встречи с партиями, которые участвуют в формировании правительства.
В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV" и "Для развития/За!".
НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.
НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.