Пт, 19.10.2018
"Шутки закончены", - в (полу)шутку говорим мы. Прощаемся с Москвой, так приветливо встретившей нас, и отправляемся в настоящую Россию. Ну все же знают, что "Москва — не Россия", да? Виктория Пушкеле, журналист TVNET

"KPV LV" заверила президента, что правительство будет сформировано без "Согласия"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Представители партии "KPV LV" во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом подтвердили, что правительство будет сформировано без "Согласия". Об этом заявил журналистам лидер "KPV LV" Артусс Кайминьш.

Кандидат "KPV LV" на пост премьера Алдис Гобземс после встречи с президентом сказал, что это был "хороший разговор" о новом правительстве, и у президента во время встречи была возможность убедиться в том, что "KPV LV" намерена сохранить евроатлантической курс и выступает за укрепление власти закона.

С президентом обсуждались также программные вопросы и дальнейший процесс формирования правительства. Гобземс подчеркнул, что в целях стабильности нового правительства партиям необходимо договориться о предстоящей работе.

На следующей неделе "KPV LV" продолжит встречи с партиями, которые участвуют в формировании правительства.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя Новая консервативная партия (НКП), "KPV LV" и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ